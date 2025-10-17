SignauxSections
Hong Thai Nguyen

NHT Gold Signals

Hong Thai Nguyen
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -3%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
443
Bénéfice trades:
247 (55.75%)
Perte trades:
196 (44.24%)
Meilleure transaction:
220.00 USD
Pire transaction:
-121.80 USD
Bénéfice brut:
5 956.54 USD (65 773 pips)
Perte brute:
-6 098.07 USD (67 066 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (438.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
438.70 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
3.56%
Charge de dépôt maximale:
4.95%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
229 (51.69%)
Courts trades:
214 (48.31%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.32 USD
Bénéfice moyen:
24.12 USD
Perte moyenne:
-31.11 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-325.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-459.90 USD (13)
Croissance mensuelle:
-1.82%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
413.28 USD
Maximal:
784.60 USD (13.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.90% (784.60 USD)
Par fonds propres:
1.96% (97.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 441
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -146
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Earnex-Trade
3.83 × 415
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-ECN
4.26 × 990
RoboForex-Pro
4.28 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
ICMarketsSC-MT5-2
5.81 × 1429
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
Exness-MT5Real23
6.09 × 184
29 plus...
Aucun avis
2025.10.21 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 08:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
