SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GeneticEvolution AI Trading
German Mazzaferro

GeneticEvolution AI Trading

German Mazzaferro
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 41%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
223
Bénéfice trades:
165 (73.99%)
Perte trades:
58 (26.01%)
Meilleure transaction:
11.27 USD
Pire transaction:
-58.83 USD
Bénéfice brut:
429.60 USD (62 902 pips)
Perte brute:
-370.11 USD (42 023 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (16.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.49 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
23.99%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.50
Longs trades:
143 (64.13%)
Courts trades:
80 (35.87%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
2.60 USD
Perte moyenne:
-6.38 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-80.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.41 USD (4)
Croissance mensuelle:
20.56%
Prévision annuelle:
249.49%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
59.51 USD
Maximal:
119.50 USD (54.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.74% (119.50 USD)
Par fonds propres:
0.05% (0.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 79
AUDCAD 42
.US500Cash 39
EURCAD 26
.USTECHCash 16
IBM 7
.US30Cash 5
GBPJPY 5
TSLA 2
PYPL 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 73
AUDCAD -27
.US500Cash -11
EURCAD 74
.USTECHCash 13
IBM -4
.US30Cash -22
GBPJPY -29
TSLA -12
PYPL 9
EURJPY -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 6.6K
AUDCAD 853
.US500Cash -495
EURCAD 7K
.USTECHCash 14K
IBM -261
.US30Cash -1.7K
GBPJPY -4.3K
TSLA -1.1K
PYPL 971
EURJPY -104
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.27 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +16.93 USD
Perte consécutive maximale: -80.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 7
StriforLLC-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 6
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 211
RoboForex-ECN
1.29 × 551
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 78
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
OANDA-Live-1
6.32 × 50
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
7.00 × 208
21 plus...
After several testing(see drawdown in chart), we found a signal that's very safe and fast. 
Low risk
Aucun avis
2025.10.17 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.01% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 16:41
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GeneticEvolution AI Trading
30 USD par mois
41%
0
0
USD
118
USD
57
91%
223
73%
100%
1.16
0.27
USD
55%
1:500
