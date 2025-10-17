SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Jameson
Jameson Aritho Lennevi

Jameson

Jameson Aritho Lennevi
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 86%
XM.COM-MT5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
129
Bénéfice trades:
66 (51.16%)
Perte trades:
63 (48.84%)
Meilleure transaction:
363.60 EUR
Pire transaction:
-280.30 EUR
Bénéfice brut:
3 124.25 EUR (135 021 pips)
Perte brute:
-2 677.35 EUR (90 636 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (184.20 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
516.89 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
59.99%
Charge de dépôt maximale:
157.54%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
95 (73.64%)
Courts trades:
34 (26.36%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
3.46 EUR
Bénéfice moyen:
47.34 EUR
Perte moyenne:
-42.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-389.10 EUR)
Perte consécutive maximale:
-481.68 EUR (2)
Croissance mensuelle:
39.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
1 083.95 EUR (65.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.29% (1 083.95 EUR)
Par fonds propres:
39.78% (528.41 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 113
SILVER# 9
USDJPY# 2
Intel 2
JP225Cash 1
COCOA-DEC25 1
JPMorgan 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 541
SILVER# 12
USDJPY# -1
Intel -25
JP225Cash 0
COCOA-DEC25 -9
JPMorgan -9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 44K
SILVER# 750
USDJPY# -22
Intel -203
JP225Cash -12
COCOA-DEC25 -9
JPMorgan -93
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +363.60 EUR
Pire transaction: -280 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +184.20 EUR
Perte consécutive maximale: -389.10 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 06:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 11:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 10:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 10:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
