Signaux / MetaTrader 5 / Korea Forex Genius Ahn 001
Daegeun Ahn

Korea Forex Genius Ahn 001

Daegeun Ahn
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
35 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.93 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
13.89 USD (1 987 pips)
Perte brute:
-1.99 USD
Gains consécutifs maximales:
35 (13.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.89 USD (35)
Ratio de Sharpe:
2.24
Activité de trading:
57.49%
Charge de dépôt maximale:
17.42%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
48 minutes
Facteur de récupération:
29.75
Longs trades:
20 (57.14%)
Courts trades:
15 (42.86%)
Facteur de profit:
6.98
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
0.40 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
8.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 USD
Maximal:
0.40 USD (0.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
19.74% (30.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 4
EURNZD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
EURJPY 3
AUDJPY 2
GBPNZD 2
AUDNZD 2
EURAUD 1
CADCHF 1
NZDJPY 1
EURCHF 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
EURCAD 1
EURGBP 1
GBPCHF 1
GBPUSD 1
CADJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 2
EURNZD 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPNZD 0
AUDNZD 0
EURAUD 0
CADCHF 1
NZDJPY 0
EURCHF 1
AUDUSD 0
AUDCHF 1
GBPAUD 0
GBPJPY 0
EURCAD 0
EURGBP 1
GBPCHF 1
GBPUSD 0
CADJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 394
EURNZD 153
CHFJPY 152
AUDCAD 148
EURJPY 161
AUDJPY 102
GBPNZD 106
AUDNZD 101
EURAUD 52
CADCHF 51
NZDJPY 51
EURCHF 50
AUDUSD 50
AUDCHF 49
GBPAUD 59
GBPJPY 50
EURCAD 51
EURGBP 56
GBPCHF 51
GBPUSD 49
CADJPY 51
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.93 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +13.89 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
EverestCM-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.30 × 124
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.48 × 353
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.59 × 5587
ForexClub-MT5 Real Server
0.59 × 470
GoMarkets-Live
0.64 × 87
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5609
Exness-MT5Real8
0.82 × 528
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
PacificUnionLLC-Live
0.91 × 43
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
102 plus...
Aucun avis
2025.10.20 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 14:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 14:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.