SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pullback M5
Pongrat Wankeo

Pullback M5

Pongrat Wankeo
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 38%
ACCapitalMarket-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
119
Bénéfice trades:
83 (69.74%)
Perte trades:
36 (30.25%)
Meilleure transaction:
251.10 USD
Pire transaction:
-714.00 USD
Bénéfice brut:
6 530.88 USD (17 583 pips)
Perte brute:
-5 297.32 USD (13 257 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (633.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
843.93 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
93 (78.15%)
Courts trades:
26 (21.85%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
10.37 USD
Bénéfice moyen:
78.69 USD
Perte moyenne:
-147.15 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-845.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 044.09 USD (3)
Croissance mensuelle:
22.96%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
530.67 USD
Maximal:
1 206.76 USD (31.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.05% (1 205.50 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100Roll.ECN 44
US30Roll.ECN 31
XAUUSD.ECN 22
GBPUSD.ECN 11
SPX500Roll.ECN 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100Roll.ECN 1.2K
US30Roll.ECN 149
XAUUSD.ECN -1.3K
GBPUSD.ECN 631
SPX500Roll.ECN 547
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100Roll.ECN 2.7K
US30Roll.ECN 2.5K
XAUUSD.ECN -1.7K
GBPUSD.ECN 404
SPX500Roll.ECN 372
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +251.10 USD
Pire transaction: -714 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +633.65 USD
Perte consécutive maximale: -845.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ACCapitalMarket-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Apply a multi-timeframe pullback strategy at key levels using the H1, M15, and M5 charts.
Aucun avis
2025.10.29 11:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 10:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire