SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MA1T
Dmitrii Castravet

MA1T

Dmitrii Castravet
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
85 (59.02%)
Perte trades:
59 (40.97%)
Meilleure transaction:
268.38 GBP
Pire transaction:
-328.18 GBP
Bénéfice brut:
6 611.39 GBP (676 703 pips)
Perte brute:
-5 028.73 GBP (364 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (293.95 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
760.65 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
128 (88.89%)
Courts trades:
16 (11.11%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
10.99 GBP
Bénéfice moyen:
77.78 GBP
Perte moyenne:
-85.23 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-876.89 GBP)
Perte consécutive maximale:
-876.89 GBP (6)
Croissance mensuelle:
37.24%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
150.29 GBP
Maximal:
1 110.11 GBP (61.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 117
XAUEUR 16
BTCUSD 9
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
XAUEUR 527
BTCUSD 284
GBPUSD -96
EURUSD -229
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
XAUEUR 1.8K
BTCUSD 298K
GBPUSD -611
EURUSD -493
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +268.38 GBP
Pire transaction: -328 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +293.95 GBP
Perte consécutive maximale: -876.89 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 11
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 9948
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
81 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Combination of years of research. Gold and BITCOIN portfolio.
Aucun avis
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire