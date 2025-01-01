Signaux / Msqta
Malheureusement, Msqta le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux de GERALDO FERREIRA MESQUITA:
Ou sélectionnez parmi d'autres signaux 4 MetaTrader:
- Croissance
- 493%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 92
- Trades
- 819
- Gagner
- 73%
- Facteur de profit
- 1.89
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 865%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 49
- Trades
- 585
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 1.97
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 6 763%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 195
- Trades
- 10392
- Gagner
- 68%
- Facteur de profit
- 1.65
- DD max.
- 42%
- Croissance
- 14 201%
- Abonnés
- 24
- Semaines
- 185
- Trades
- 3214
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.65
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 2 195%
- Abonnés
- 24
- Semaines
- 35
- Trades
- 739
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 2.14
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 915%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 45
- Trades
- 1549
- Gagner
- 61%
- Facteur de profit
- 1.48
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 4 385%
- Abonnés
- 2
- Semaines
- 235
- Trades
- 7826
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.54
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 745%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 68
- Trades
- 2970
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 3.59
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 1 075%
- Abonnés
- 30
- Semaines
- 101
- Trades
- 293
- Gagner
- 56%
- Facteur de profit
- 1.64
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 5 717%
- Abonnés
- 2
- Semaines
- 322
- Trades
- 1960
- Gagner
- 72%
- Facteur de profit
- 1.92
- DD max.
- 38%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.