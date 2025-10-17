SignauxSections
Arief Budianto

Mochi is my dog

Arief Budianto
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 184%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
60 (61.22%)
Perte trades:
38 (38.78%)
Meilleure transaction:
130.35 USD
Pire transaction:
-78.76 USD
Bénéfice brut:
634.04 USD (42 840 pips)
Perte brute:
-450.45 USD (29 936 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (111.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
165.06 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
18.28%
Charge de dépôt maximale:
10.16%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
98
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
0.82
Longs trades:
48 (48.98%)
Courts trades:
50 (51.02%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
1.87 USD
Bénéfice moyen:
10.57 USD
Perte moyenne:
-11.85 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-185.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-185.35 USD (5)
Croissance mensuelle:
183.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.05 USD
Maximal:
225.01 USD (78.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.69% (225.01 USD)
Par fonds propres:
4.51% (12.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.35 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +111.04 USD
Perte consécutive maximale: -185.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trader dynamique. Stratégie concrète, résultats concrets. Tradez intelligemment : le risque est toujours votre priorité.
Aucun avis
2025.10.17 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
