SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Forex gold Scalp
Duc Thao Nguyen

Forex gold Scalp

Duc Thao Nguyen
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
102
Bénéfice trades:
69 (67.64%)
Perte trades:
33 (32.35%)
Meilleure transaction:
13.55 USD
Pire transaction:
-9.64 USD
Bénéfice brut:
213.11 USD (277 743 pips)
Perte brute:
-143.49 USD (147 070 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (43.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.97 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
47.13%
Charge de dépôt maximale:
80.97%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
0.91
Longs trades:
15 (14.71%)
Courts trades:
87 (85.29%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
3.09 USD
Perte moyenne:
-4.35 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-44.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.09 USD (6)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.11 USD
Maximal:
76.19 USD (26.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.27% (76.19 USD)
Par fonds propres:
32.81% (44.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 71
GBPJPY 14
BTCUSD 13
USDCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 23
GBPJPY 36
BTCUSD 11
USDCAD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
GBPJPY 2K
BTCUSD 105K
USDCAD 33
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.55 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +43.25 USD
Perte consécutive maximale: -44.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
229 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
TP or Sl
Aucun avis
2025.10.17 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forex gold Scalp
33 USD par mois
56%
0
0
USD
145
USD
1
0%
102
67%
47%
1.48
0.68
USD
33%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.