Signaux / MetaTrader 5 / AETownhall
Lotanna Ezeonyido

AETownhall

Lotanna Ezeonyido
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 -100%
Exness-MT5Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
205
Bénéfice trades:
84 (40.97%)
Perte trades:
121 (59.02%)
Meilleure transaction:
172.05 USD
Pire transaction:
-797.90 USD
Bénéfice brut:
3 012.27 USD (3 049 882 pips)
Perte brute:
-3 946.70 USD (1 269 992 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (130.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
640.42 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
73 (35.61%)
Courts trades:
132 (64.39%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-4.56 USD
Bénéfice moyen:
35.86 USD
Perte moyenne:
-32.62 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-101.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-819.43 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 273.44 USD
Maximal:
2 273.44 USD (1136.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (200.36 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30m 77
GBPAUDm 41
EURJPYm 38
BTCUSDm 26
XAUUSDm 22
ETHUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30m -259
GBPAUDm -95
EURJPYm -429
BTCUSDm 56
XAUUSDm -208
ETHUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30m -41K
GBPAUDm 1.2K
EURJPYm -3.3K
BTCUSDm 1.6M
XAUUSDm 177K
ETHUSDm 607
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +172.05 USD
Pire transaction: -798 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +130.29 USD
Perte consécutive maximale: -101.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Strategy is all about waiting for confirmed breakouts in 4 hours bar. Trading mostly gold and bitcoin
Aucun avis
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 9.32% of days out of the 311 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.