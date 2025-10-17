SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Niguru Gold Duo
Nino Guevara Ruwano

Niguru Gold Duo

Nino Guevara Ruwano
0 avis
Fiabilité
213 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
106 (89.83%)
Perte trades:
12 (10.17%)
Meilleure transaction:
1 194.30 USD
Pire transaction:
-36.09 USD
Bénéfice brut:
1 395.92 USD (139 579 pips)
Perte brute:
-91.75 USD (9 172 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (25.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 195.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.11%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
21.86
Longs trades:
117 (99.15%)
Courts trades:
1 (0.85%)
Facteur de profit:
15.21
Rendement attendu:
11.05 USD
Bénéfice moyen:
13.17 USD
Perte moyenne:
-7.65 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-59.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.67 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.26%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
59.67 USD (2.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
61.35% (1 425.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 130K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 194.30 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +25.46 USD
Perte consécutive maximale: -59.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Trade
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.04 × 51
OctaFX-Real10
1.55 × 51
Exness-Real16
1.63 × 83
ICMarketsSC-Live03
1.70 × 30
Pepperstone-Edge11
2.09 × 234
Tickmill-Live09
2.43 × 28
TMGM.TradeMax-Live3
7.75 × 4
RoboForex-Pro
11.25 × 332
FBS-Real-6
12.53 × 60
This is a Gold account that running using Duo EA from Niguru
Aucun avis
2025.10.17 07:11
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.2% of days out of the 1487 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.13% of days out of the 1487 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 07:11
A large drawdown may occur on the account again
