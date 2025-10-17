SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DUBAI GOLD XAUUSD ONLY
Ebrahim Ahmed Ali Hamdoon Alnaqbi

DUBAI GOLD XAUUSD ONLY

Ebrahim Ahmed Ali Hamdoon Alnaqbi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
820
Bénéfice trades:
596 (72.68%)
Perte trades:
224 (27.32%)
Meilleure transaction:
162.30 USD
Pire transaction:
-56.04 USD
Bénéfice brut:
2 394.10 USD (132 384 pips)
Perte brute:
-1 487.77 USD (117 667 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (27.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
316.31 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
54.87%
Charge de dépôt maximale:
4.34%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
821
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
2.77
Longs trades:
818 (99.76%)
Courts trades:
2 (0.24%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
1.11 USD
Bénéfice moyen:
4.02 USD
Perte moyenne:
-6.64 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-326.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-326.78 USD (8)
Croissance mensuelle:
9.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
326.78 USD (2.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.97% (325.13 USD)
Par fonds propres:
1.14% (121.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 812
NDXUSD 5
XAUUSD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 905
NDXUSD 0
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold 14K
NDXUSD -371
XAUUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +162.30 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +27.13 USD
Perte consécutive maximale: -326.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
374 plus...
Aucun avis
2025.10.18 20:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.17 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
