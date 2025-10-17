SignauxSections
Sudibyo Raharjo

Umbrella

Sudibyo Raharjo
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 222%
Exness-Real2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
37 (84.09%)
Perte trades:
7 (15.91%)
Meilleure transaction:
514 490.94 IDR
Pire transaction:
-179 172.32 IDR
Bénéfice brut:
4 236 405.19 IDR (229 022 pips)
Perte brute:
-278 260.40 IDR (108 882 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (985 117.39 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 099 745.50 IDR (9)
Ratio de Sharpe:
0.90
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.84%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
22.09
Longs trades:
30 (68.18%)
Courts trades:
14 (31.82%)
Facteur de profit:
15.22
Rendement attendu:
89 957.84 IDR
Bénéfice moyen:
114 497.44 IDR
Perte moyenne:
-39 751.49 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-43 737.84 IDR)
Perte consécutive maximale:
-179 172.32 IDR (1)
Croissance mensuelle:
221.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
179 172.32 IDR (4.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.59% (179 172.32 IDR)
Par fonds propres:
4.49% (216 392.95 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 22
GBPUSDm 19
EURUSDm 2
BTCUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 379
GBPUSDm 42
EURUSDm -4
BTCUSDm -18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 227K
GBPUSDm 1.6K
EURUSDm -243
BTCUSDm -108K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +514 490.94 IDR
Pire transaction: -179 172 IDR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +985 117.39 IDR
Perte consécutive maximale: -43 737.84 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This 1 shoot trade types, initial balance = 100$
Aucun avis
2025.10.17 06:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 06:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
