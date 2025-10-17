- Croissance
Trades:
44
Bénéfice trades:
37 (84.09%)
Perte trades:
7 (15.91%)
Meilleure transaction:
514 490.94 IDR
Pire transaction:
-179 172.32 IDR
Bénéfice brut:
4 236 405.19 IDR (229 022 pips)
Perte brute:
-278 260.40 IDR (108 882 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (985 117.39 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 099 745.50 IDR (9)
Ratio de Sharpe:
0.90
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.84%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
22.09
Longs trades:
30 (68.18%)
Courts trades:
14 (31.82%)
Facteur de profit:
15.22
Rendement attendu:
89 957.84 IDR
Bénéfice moyen:
114 497.44 IDR
Perte moyenne:
-39 751.49 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-43 737.84 IDR)
Perte consécutive maximale:
-179 172.32 IDR (1)
Croissance mensuelle:
221.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
179 172.32 IDR (4.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.59% (179 172.32 IDR)
Par fonds propres:
4.49% (216 392.95 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|22
|GBPUSDm
|19
|EURUSDm
|2
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|379
|GBPUSDm
|42
|EURUSDm
|-4
|BTCUSDm
|-18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|227K
|GBPUSDm
|1.6K
|EURUSDm
|-243
|BTCUSDm
|-108K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Meilleure transaction: +514 490.94 IDR
Pire transaction: -179 172 IDR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +985 117.39 IDR
Perte consécutive maximale: -43 737.84 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This 1 shoot trade types, initial balance = 100$
