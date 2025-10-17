SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pip My Ride
Tran Xuan Bach

Pip My Ride

Tran Xuan Bach
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
4 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
52.02 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
147.84 USD (147 846 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
4 (147.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
147.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
2.27
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
4 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
36.96 USD
Bénéfice moyen:
36.96 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 148K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.02 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +147.84 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

I only trade gold.

1-3 trades are opened every day.

SL, TP: 20-50 pips.

DD < 15%

Profit: 1-3%/day.

Goal: Profit, safety and sustainability.

If you have little capital, please refer to the link below (no slippage, no delay):

https://social-trading.exness.com/strategy/227928560

Aucun avis
2025.10.17 03:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.17 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire