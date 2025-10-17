SignauxSections
Hewerton Jose De Castilho

BagrinhoPgua

Hewerton Jose De Castilho
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 963%
FotMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
102
Bénéfice trades:
85 (83.33%)
Perte trades:
17 (16.67%)
Meilleure transaction:
64.11 USD
Pire transaction:
-16.12 USD
Bénéfice brut:
910.11 USD (99 231 pips)
Perte brute:
-143.83 USD (8 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (329.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
329.61 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.48%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
31.68
Longs trades:
85 (83.33%)
Courts trades:
17 (16.67%)
Facteur de profit:
6.33
Rendement attendu:
7.51 USD
Bénéfice moyen:
10.71 USD
Perte moyenne:
-8.46 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-24.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.19 USD (5)
Croissance mensuelle:
485.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
24.19 USD (6.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.67% (24.19 USD)
Par fonds propres:
2.09% (7.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 45
GBPJPY 13
GBPAUD 7
US500Cash 5
EURUSD 4
NZDCAD 4
USDJPY 4
AUDUSD 4
USDCHF 3
AUDCAD 3
LTCUSD 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCAD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 534
GBPJPY 88
GBPAUD 33
US500Cash 21
EURUSD 18
NZDCAD -9
USDJPY 42
AUDUSD 7
USDCHF 11
AUDCAD 8
LTCUSD -14
NZDUSD 12
EURNZD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURGBP 3
NZDCHF 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 54K
GBPJPY 4.5K
GBPAUD 5.5K
US500Cash 18K
EURUSD 1.4K
NZDCAD -173
USDJPY 4.1K
AUDUSD 906
USDCHF 937
AUDCAD 1.2K
LTCUSD -1.5K
NZDUSD 688
EURNZD 386
USDCAD 209
GBPUSD 96
EURGBP 187
NZDCHF 400
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.11 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +329.61 USD
Perte consécutive maximale: -24.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FotMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Eu utilizo um operacional que envolve SMC, técnicas e gatilhos de scalping e em alguns momentos utilizo swing trade, e estou tendo excelentes resultados
Aucun avis
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 21:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BagrinhoPgua
30 USD par mois
963%
0
0
USD
347
USD
9
0%
102
83%
100%
6.32
7.51
USD
6%
1:500
