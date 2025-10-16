SignauxSections
ALVIN YOSIA SETIAWAN

USD CAD KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 avis
Fiabilité
96 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
62
Bénéfice trades:
60 (96.77%)
Perte trades:
2 (3.23%)
Meilleure transaction:
21.33 USD
Pire transaction:
-0.09 USD
Bénéfice brut:
500.55 USD (70 082 pips)
Perte brute:
-0.10 USD (13 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (419.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
419.71 USD (47)
Ratio de Sharpe:
2.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.30%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
32 jours
Facteur de récupération:
5560.56
Longs trades:
31 (50.00%)
Courts trades:
31 (50.00%)
Facteur de profit:
5005.50
Rendement attendu:
8.07 USD
Bénéfice moyen:
8.34 USD
Perte moyenne:
-0.05 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.09 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.82%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.09 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
49.64% (223.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 500
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.33 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +419.71 USD
Perte consécutive maximale: -0.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XM.COM-Real 20
0.00 × 9
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 9
FBS-Real-7
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 5
FBS-Real-3
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live10
0.00 × 7
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
27 plus...
Aucun avis
2025.10.16 16:31
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 7.91% of days out of the 670 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
80% of trades performed within 26 days. This comprises 3.88% of days out of the 670 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
