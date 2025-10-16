SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AUD USD KILLER
ALVIN YOSIA SETIAWAN

AUD USD KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 avis
Fiabilité
140 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
10 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
12.45 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
86.87 USD (8 678 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
10 (86.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
86.87 USD (10)
Ratio de Sharpe:
3.99
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.44%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
20 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
5 (50.00%)
Courts trades:
5 (50.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
8.69 USD
Bénéfice moyen:
8.69 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
11.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
40.47% (101.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.45 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +86.87 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Aucun avis
2025.10.16 16:31
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 1.02% of days out of the 978 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.31% of days out of the 978 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.16 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
