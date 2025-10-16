SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAU USD KILLER
ALVIN YOSIA SETIAWAN

XAU USD KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 628%
OctaFX-Real10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
45 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
49.40 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1 287.69 USD (128 746 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
45 (1 287.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 287.69 USD (45)
Ratio de Sharpe:
2.69
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
45 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
28.62 USD
Bénéfice moyen:
28.62 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
330.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.83% (21.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 129K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.40 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 287.69 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
49 plus...
Aucun avis
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
