Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real39 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.50 × 8 FusionMarkets-Live 2.46 × 4619 VantageInternational-Live 4 2.50 × 2 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 RoboForex-ECN 5.24 × 46 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 VantageInternational-Live 10 6.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 6.10 × 164 CapitalPointTrading-MT5-4 6.43 × 49 ICMarketsSC-MT5-4 6.85 × 1198 Exness-MT5Real26 6.98 × 143 Exness-MT5Real23 7.69 × 29 ICMarketsSC-MT5-2 7.83 × 464 BlueberryMarkets-Live 8.17 × 6 Headway-Real 8.60 × 5 Exness-MT5Real31 8.77 × 208 Exness-MT5Real12 9.08 × 74 OctaFX-Real 10.01 × 99 ICMarketsEU-MT5-5 10.20 × 205 39 plus...