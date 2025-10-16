SignauxSections
Konstantinos Marachoris

ToDoOrNot

Konstantinos Marachoris
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
141 (95.27%)
Perte trades:
7 (4.73%)
Meilleure transaction:
23.92 USD
Pire transaction:
-72.41 USD
Bénéfice brut:
249.48 USD (671 615 pips)
Perte brute:
-218.26 USD (378 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (123.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
123.15 USD (60)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
67.71%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
161
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
58 (39.19%)
Courts trades:
90 (60.81%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
1.77 USD
Perte moyenne:
-31.18 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-72.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.41 USD (1)
Croissance mensuelle:
16.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
116.66 USD
Maximal:
181.49 USD (213.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.45% (181.49 USD)
Par fonds propres:
66.97% (149.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 52
XTIUSD 7
XAGUSD 4
EURUSD 2
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -39
BTCUSD 30
XTIUSD 18
XAGUSD 19
EURUSD 3
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.1K
BTCUSD 297K
XTIUSD 33
XAGUSD 418
EURUSD 32
AUDUSD 106
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.92 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 60
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +123.15 USD
Perte consécutive maximale: -72.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 145
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.82 × 5822
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.06 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
1.20 × 10
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.33 × 228
Aucun avis
2025.10.16 16:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
