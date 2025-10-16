- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|21
|USDCAD
|-107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-mt5-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
These signals are based on Currency Slope Strength and are provided between 3pm and 6pm every FOREX market trading day.
I monitor signals on 1-minute time frames because signals take time to generate. Longer time frames don't allow for sufficient signal generation and are already scarce, so I compensate by monitoring 7 currency pairs at a time so I can enter the market with several different signals throughout the week.
The currency pairs monitored are as follows: EUR/USD - GBP/USD - AUD/USD - NZD/USD - USD/JPY - USD/CAD - USD/CHF.