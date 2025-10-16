SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CSS Based Singnals
Julio Miguel Rodriguez Vargas

CSS Based Singnals

Julio Miguel Rodriguez Vargas
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2
Bénéfice trades:
1 (50.00%)
Perte trades:
1 (50.00%)
Meilleure transaction:
0.13 EUR
Pire transaction:
-0.72 EUR
Bénéfice brut:
0.13 EUR (21 pips)
Perte brute:
-0.80 EUR (107 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (0.13 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
0.13 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.69
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
135 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
2 (100.00%)
Facteur de profit:
0.16
Rendement attendu:
-0.34 EUR
Bénéfice moyen:
0.13 EUR
Perte moyenne:
-0.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.72 EUR (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.67 EUR
Maximal:
0.75 EUR (0.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1
USDCAD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 0
USDCAD -1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 21
USDCAD -107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.13 EUR
Pire transaction: -1 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +0.13 EUR
Perte consécutive maximale: -0.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-mt5-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

These signals are based on Currency Slope Strength and are provided between 3pm and 6pm every FOREX market trading day.

I monitor signals on 1-minute time frames because signals take time to generate. Longer time frames don't allow for sufficient signal generation and are already scarce, so I compensate by monitoring 7 currency pairs at a time so I can enter the market with several different signals throughout the week.

The currency pairs monitored are as follows: EUR/USD - GBP/USD - AUD/USD - NZD/USD - USD/JPY - USD/CAD - USD/CHF.

Aucun avis
2025.10.16 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.16 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 135 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire