Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN 0.55 × 65 Exness-MT5Real28 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.00 × 1 ClonTrader-Live 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 2.81 × 73 FusionMarkets-Live 5.00 × 1 Exness-MT5Real10 5.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 7.50 × 2 OctaFX-Real2 7.80 × 5 RoboForex-Pro 9.00 × 24 FBS-Real 10.00 × 1 FXGT-Live 11.50 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou