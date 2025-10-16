SignauxSections
Sotir Ios Christodoulou

Scalping XAUUSD

Sotir Ios Christodoulou
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -48%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
86 (48.86%)
Perte trades:
90 (51.14%)
Meilleure transaction:
10.48 USD
Pire transaction:
-22.60 USD
Bénéfice brut:
316.23 USD (18 011 pips)
Perte brute:
-406.79 USD (21 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (13.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.71 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
2.38%
Charge de dépôt maximale:
12.09%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
73 (41.48%)
Courts trades:
103 (58.52%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.51 USD
Bénéfice moyen:
3.68 USD
Perte moyenne:
-4.52 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-24.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.65 USD (3)
Croissance mensuelle:
-11.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.96 USD
Maximal:
124.72 USD (93.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.48% (124.72 USD)
Par fonds propres:
2.95% (4.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 55
AUDNZD 18
NZDCAD 16
XAUUSD 14
GBPUSD 12
NZDCHF 11
CADCHF 10
EURUSD 9
EURGBP 9
USDCAD 8
AUDCAD 5
EURCHF 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
USDCHF 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF -13
AUDNZD -51
NZDCAD 43
XAUUSD -16
GBPUSD -2
NZDCHF 7
CADCHF -30
EURUSD -6
EURGBP -3
USDCAD -11
AUDCAD 2
EURCHF 0
NZDUSD 1
AUDUSD 4
USDCHF -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF -1.1K
AUDNZD -1.5K
NZDCAD 2K
XAUUSD -1K
GBPUSD 402
NZDCHF 503
CADCHF -1.5K
EURUSD -45
EURGBP -203
USDCAD -756
AUDCAD 207
EURCHF 6
NZDUSD 98
AUDUSD 238
USDCHF -646
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.48 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.11 USD
Perte consécutive maximale: -24.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Expert Advisor Combined at 2 different Pairs.

1) Scalping System at XAUUSD (1 Minute TF)

2)Break Out strategie at GBPUSD (1 hour TF)

Started at 16/10/2025

Enjoy it...!!!!!!!

2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 14:21
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 12.22% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 94 days
Scalping XAUUSD
100 USD par mois
-48%
0
0
USD
134
USD
39
97%
176
48%
2%
0.77
-0.51
USD
54%
1:500
