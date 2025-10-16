SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DamarsiFx
Achmad Agus Setiawan

DamarsiFx

Achmad Agus Setiawan
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 83%
FBS-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
146 (72.63%)
Perte trades:
55 (27.36%)
Meilleure transaction:
43.53 EUR
Pire transaction:
-62.81 EUR
Bénéfice brut:
1 351.98 EUR (889 327 pips)
Perte brute:
-730.07 EUR (75 939 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (137.17 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
186.45 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
5.60%
Charge de dépôt maximale:
0.55%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
2.74
Longs trades:
104 (51.74%)
Courts trades:
97 (48.26%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
3.09 EUR
Bénéfice moyen:
9.26 EUR
Perte moyenne:
-13.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-186.70 EUR)
Perte consécutive maximale:
-186.70 EUR (6)
Croissance mensuelle:
77.82%
Prévision annuelle:
944.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.67 EUR
Maximal:
226.96 EUR (19.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.32% (226.96 EUR)
Par fonds propres:
0.13% (1.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 133
XAUEUR 36
TRXUSD 14
XAUGBP 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 367
XAUEUR 271
TRXUSD 8
XAUGBP 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
XAUEUR 18K
TRXUSD 2.1K
XAUGBP 6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.53 EUR
Pire transaction: -63 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +137.17 EUR
Perte consécutive maximale: -186.70 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Akun untuk pembelajaran bersama tradet Damarsi-Buduran-Sidoarjo Indonesia
Aucun avis
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DamarsiFx
30 USD par mois
83%
0
0
USD
1.2K
EUR
14
0%
201
72%
6%
1.85
3.09
EUR
19%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.