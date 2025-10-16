SignauxSections
Good Night Sleep Tight 2
Daniel Robert Cooke

Good Night Sleep Tight 2

Daniel Robert Cooke
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
13 (61.90%)
Perte trades:
8 (38.10%)
Meilleure transaction:
63.83 GBP
Pire transaction:
-42.94 GBP
Bénéfice brut:
330.98 GBP (3 296 pips)
Perte brute:
-158.55 GBP (1 367 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (120.17 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
120.17 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
2.77
Longs trades:
19 (90.48%)
Courts trades:
2 (9.52%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
8.21 GBP
Bénéfice moyen:
25.46 GBP
Perte moyenne:
-19.82 GBP
Pertes consécutives maximales:
2 (-61.81 GBP)
Perte consécutive maximale:
-61.81 GBP (2)
Croissance mensuelle:
8.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.15 GBP
Maximal:
62.20 GBP (2.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 19
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 219
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.7K
AUDCAD 197
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.83 GBP
Pire transaction: -43 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +120.17 GBP
Perte consécutive maximale: -61.81 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3459
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.36 × 478
ICMarketsAU-Live
1.46 × 208
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 127
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 225
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 30649
.
Aucun avis
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
