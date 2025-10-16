SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SarmaayaHighRisk
SYED MUHAMMAD AZIM

SarmaayaHighRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 116%
OneRoyal-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
689
Bénéfice trades:
510 (74.02%)
Perte trades:
179 (25.98%)
Meilleure transaction:
5 098.05 USD
Pire transaction:
-890.07 USD
Bénéfice brut:
62 625.00 USD (24 204 683 pips)
Perte brute:
-9 382.46 USD (4 388 483 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (5 865.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 880.47 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.98%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
32.97
Longs trades:
558 (80.99%)
Courts trades:
131 (19.01%)
Facteur de profit:
6.67
Rendement attendu:
77.28 USD
Bénéfice moyen:
122.79 USD
Perte moyenne:
-52.42 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-477.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 189.78 USD (3)
Croissance mensuelle:
19.97%
Prévision annuelle:
242.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
588.80 USD
Maximal:
1 615.01 USD (3.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.17% (1 615.01 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 281
ETHUSD. 219
BTCUSD. 48
USTEC 35
BCCUSD. 33
LTCUSD. 23
RIPUSD. 19
AUDJPY 7
GBPUSD 6
DSHUSD. 6
EURAUD 3
EURUSD 3
TSLA.US 3
CADJPY 1
NZDCHF 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.5K
ETHUSD. 32K
BTCUSD. 2.5K
USTEC 1K
BCCUSD. 2.5K
LTCUSD. 2.8K
RIPUSD. 1.6K
AUDJPY -126
GBPUSD 15
DSHUSD. 990
EURAUD -5
EURUSD -3
TSLA.US 134
CADJPY -8
NZDCHF 0
XAGUSD -12
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 124K
ETHUSD. 2.5M
BTCUSD. 15M
USTEC -3.2K
BCCUSD. 1.6M
LTCUSD. 447K
RIPUSD. 60K
AUDJPY -490
GBPUSD 271
DSHUSD. 24K
EURAUD -338
EURUSD 220
TSLA.US 134K
CADJPY -415
NZDCHF 2
XAGUSD -240
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 098.05 USD
Pire transaction: -890 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 865.71 USD
Perte consécutive maximale: -477.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

..
Aucun avis
2025.10.16 08:08
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SarmaayaHighRisk
30 USD par mois
116%
0
0
USD
41K
USD
38
0%
689
74%
100%
6.67
77.28
USD
3%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.