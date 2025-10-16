- Croissance
Trades:
689
Bénéfice trades:
510 (74.02%)
Perte trades:
179 (25.98%)
Meilleure transaction:
5 098.05 USD
Pire transaction:
-890.07 USD
Bénéfice brut:
62 625.00 USD (24 204 683 pips)
Perte brute:
-9 382.46 USD (4 388 483 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (5 865.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 880.47 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.98%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
32.97
Longs trades:
558 (80.99%)
Courts trades:
131 (19.01%)
Facteur de profit:
6.67
Rendement attendu:
77.28 USD
Bénéfice moyen:
122.79 USD
Perte moyenne:
-52.42 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-477.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 189.78 USD (3)
Croissance mensuelle:
19.97%
Prévision annuelle:
242.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
588.80 USD
Maximal:
1 615.01 USD (3.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.17% (1 615.01 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|281
|ETHUSD.
|219
|BTCUSD.
|48
|USTEC
|35
|BCCUSD.
|33
|LTCUSD.
|23
|RIPUSD.
|19
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|DSHUSD.
|6
|EURAUD
|3
|EURUSD
|3
|TSLA.US
|3
|CADJPY
|1
|NZDCHF
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|9.5K
|ETHUSD.
|32K
|BTCUSD.
|2.5K
|USTEC
|1K
|BCCUSD.
|2.5K
|LTCUSD.
|2.8K
|RIPUSD.
|1.6K
|AUDJPY
|-126
|GBPUSD
|15
|DSHUSD.
|990
|EURAUD
|-5
|EURUSD
|-3
|TSLA.US
|134
|CADJPY
|-8
|NZDCHF
|0
|XAGUSD
|-12
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|124K
|ETHUSD.
|2.5M
|BTCUSD.
|15M
|USTEC
|-3.2K
|BCCUSD.
|1.6M
|LTCUSD.
|447K
|RIPUSD.
|60K
|AUDJPY
|-490
|GBPUSD
|271
|DSHUSD.
|24K
|EURAUD
|-338
|EURUSD
|220
|TSLA.US
|134K
|CADJPY
|-415
|NZDCHF
|2
|XAGUSD
|-240
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
