Van Duc Nguyen

KITA Vietnam

Van Duc Nguyen
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
170
Bénéfice trades:
118 (69.41%)
Perte trades:
52 (30.59%)
Meilleure transaction:
548.01 USD
Pire transaction:
-148.73 USD
Bénéfice brut:
4 664.99 USD (56 113 626 pips)
Perte brute:
-3 831.49 USD (410 100 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (904.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
904.54 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
27.45%
Charge de dépôt maximale:
9.68%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.12
Longs trades:
68 (40.00%)
Courts trades:
102 (60.00%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
4.90 USD
Bénéfice moyen:
39.53 USD
Perte moyenne:
-73.68 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-304.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-304.40 USD (4)
Croissance mensuelle:
64.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
359.14 USD
Maximal:
741.82 USD (45.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.54% (741.82 USD)
Par fonds propres:
5.08% (98.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 72
ETHUSD 17
BTCUSD 10
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURUSD 4
GBPJPY 4
USDCAD 4
AUDJPY 1
AUDCAD 1
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDNZD 1
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 287
ETHUSD 470
BTCUSD 388
GBPUSD -33
USDJPY 276
EURUSD 107
GBPJPY 200
USDCAD 894
AUDJPY -67
AUDCAD -97
USDCHF 83
EURJPY 7
AUDNZD -93
AUDUSD 64
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 85K
ETHUSD 28K
BTCUSD 490K
GBPUSD -103
USDJPY 598
EURUSD 186
GBPJPY 543
USDCAD 1.2K
AUDJPY -166
AUDCAD -153
USDCHF 131
EURJPY 12
AUDNZD -147
AUDUSD 116
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +548.01 USD
Pire transaction: -149 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +904.54 USD
Perte consécutive maximale: -304.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Aucun avis
2025.10.21 20:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 14:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:600
2025.10.16 10:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.