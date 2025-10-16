SignauxSections
M Nuril Asror

Master AI 1

M Nuril Asror
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 27%
Exness-Real4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
23 (56.09%)
Perte trades:
18 (43.90%)
Meilleure transaction:
12.96 USD
Pire transaction:
-4.77 USD
Bénéfice brut:
98.32 USD (98 300 pips)
Perte brute:
-63.52 USD (63 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (23.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.03 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
2.04
Longs trades:
29 (70.73%)
Courts trades:
12 (29.27%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
4.27 USD
Perte moyenne:
-3.53 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-16.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.51 USD (5)
Croissance mensuelle:
26.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.51 USD
Maximal:
17.09 USD (12.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.70% (16.51 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real29
12.00 × 2
Exness-Real4
12.22 × 417
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Master AI
Aucun avis
2025.10.16 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
