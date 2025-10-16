SignauxSections
Wilson Winata

WilsFin

Wilson Winata
0 avis
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -100%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
372
Bénéfice trades:
201 (54.03%)
Perte trades:
171 (45.97%)
Meilleure transaction:
27.95 USD
Pire transaction:
-24.48 USD
Bénéfice brut:
488.28 USD (48 244 pips)
Perte brute:
-564.71 USD (52 737 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (6.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.20 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
59.85%
Charge de dépôt maximale:
9.30%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
197 (52.96%)
Courts trades:
175 (47.04%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.21 USD
Bénéfice moyen:
2.43 USD
Perte moyenne:
-3.30 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-26.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.98 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.43 USD
Maximal:
168.24 USD (152.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (35.58 USD)
Par fonds propres:
3.39% (1.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 40
EURCHF 24
EURCAD 22
NZDCAD 21
HK50 20
GBPNZD 18
EURJPY 18
AUDCAD 17
AUDJPY 17
GBPCHF 17
EURAUD 16
AUDCHF 15
EURNZD 14
EURGBP 13
GBPCAD 12
CADJPY 10
JP225 10
NZDCHF 10
NZDJPY 9
AUDNZD 8
CHFJPY 8
GBPAUD 8
XAUUSD 7
USDJPY 5
GBPUSD 4
EURUSD 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -83
EURCHF 14
EURCAD -15
NZDCAD -1
HK50 71
GBPNZD 8
EURJPY -30
AUDCAD -6
AUDJPY -10
GBPCHF 7
EURAUD 26
AUDCHF -6
EURNZD 16
EURGBP 5
GBPCAD 16
CADJPY -8
JP225 -65
NZDCHF 2
NZDJPY -4
AUDNZD -2
CHFJPY -1
GBPAUD 21
XAUUSD -16
USDJPY -7
GBPUSD -2
EURUSD -5
USDCAD 1
AUDUSD 0
USDCHF -1
NZDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -5.3K
EURCHF 528
EURCAD -1.5K
NZDCAD -93
HK50 1.4K
GBPNZD 617
EURJPY -4.6K
AUDCAD -798
AUDJPY -1.5K
GBPCHF 582
EURAUD 4.2K
AUDCHF -461
EURNZD 2.9K
EURGBP 208
GBPCAD 2.3K
CADJPY -1.2K
JP225 -1.1K
NZDCHF 197
NZDJPY -529
AUDNZD -253
CHFJPY -245
GBPAUD 3.4K
XAUUSD -1.6K
USDJPY -958
GBPUSD -186
EURUSD -517
USDCAD 91
AUDUSD -49
USDCHF -77
NZDUSD -35
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.95 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +6.65 USD
Perte consécutive maximale: -26.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
8.97 × 128
Aucun avis
2025.10.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WilsFin
30 USD par mois
-100%
0
0
USD
30
USD
62
0%
372
54%
60%
0.86
-0.21
USD
100%
1:500
