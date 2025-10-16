- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
556
Bénéfice trades:
394 (70.86%)
Perte trades:
162 (29.14%)
Meilleure transaction:
1 143.90 USD
Pire transaction:
-1 240.80 USD
Bénéfice brut:
105 887.69 USD (77 069 pips)
Perte brute:
-86 235.84 USD (60 819 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (5 736.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 736.04 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
313 (56.29%)
Courts trades:
243 (43.71%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
35.35 USD
Bénéfice moyen:
268.75 USD
Perte moyenne:
-532.32 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 700.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 542.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
-3.59%
Prévision annuelle:
-43.52%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
340.00 USD
Maximal:
5 573.76 USD (17.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.77% (2 260.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|556
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 143.90 USD
Pire transaction: -1 241 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 736.04 USD
Perte consécutive maximale: -1 700.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Dual-Strategy Breakout System
Strategy 1: Intelligent breakout trading based on yesterday's highs and lows
Strategy 2: Capture key price breakout opportunities during the midday trading session
Smart Order Mechanism
Dynamic Adjustment: Flexible adjustment of order strategies based on real-time market conditions
Advanced Trailing Stop
Once profits reach a set number of points, the capital preservation function automatically activates with 1:1 trailing. For every 1 point of favorable price movement, the stop-loss level moves 1 point.
Flexible Fund Management
Risk Ratio Mode: Automatically calculates the trading lot size based on the net asset value
Automatic Adjustment: Ensures that the trading lot size meets the broker's minimum/maximum lot size requirements
Aucun avis