Dual-Strategy Breakout System

Strategy 1: Intelligent breakout trading based on yesterday's highs and lows

Strategy 2: Capture key price breakout opportunities during the midday trading session





Smart Order Mechanism

Dynamic Adjustment: Flexible adjustment of order strategies based on real-time market conditions





Advanced Trailing Stop

Once profits reach a set number of points, the capital preservation function automatically activates with 1:1 trailing. For every 1 point of favorable price movement, the stop-loss level moves 1 point.





Flexible Fund Management

Risk Ratio Mode: Automatically calculates the trading lot size based on the net asset value

Automatic Adjustment: Ensures that the trading lot size meets the broker's minimum/maximum lot size requirements