Trades:
384
Bénéfice trades:
110 (28.64%)
Perte trades:
274 (71.35%)
Meilleure transaction:
3 398.67 USD
Pire transaction:
-1 043.10 USD
Bénéfice brut:
166 410.86 USD (387 503 pips)
Perte brute:
-119 781.10 USD (280 518 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (9 597.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 597.43 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
58.21%
Charge de dépôt maximale:
0.62%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
5.77
Longs trades:
204 (53.13%)
Courts trades:
180 (46.88%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
121.43 USD
Bénéfice moyen:
1 512.83 USD
Perte moyenne:
-437.16 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-6 749.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 749.69 USD (11)
Croissance mensuelle:
6.02%
Prévision annuelle:
73.00%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 052.81 USD
Maximal:
8 075.83 USD (22.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.88% (8 075.83 USD)
Par fonds propres:
0.30% (96.14 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|107K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 398.67 USD
Pire transaction: -1 043 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +9 597.43 USD
Perte consécutive maximale: -6 749.69 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Intelligent Signal Grading System
Automatic Signal Level Identification: Intelligently classifies signals based on real-time market conditions.
Grade A Signals: High-precision entry opportunities, rigorously verified across multiple criteria.
Grade B Signals: Supplementary trading opportunities designed to maximize profits.
Multi-dimensional Market Analysis
Trend Identification: Accurately capture the main market direction.
Oscillation Identification: Effectively determine market consolidation ranges.
Momentum Analysis: Quantify the strength and speed of market price fluctuations.
Breakout Detection: Timely identify key price breakout points.
Intelligent Risk Management
Dynamic Stop-Loss: Algorithm-based adaptive stop-loss distance adjustment to flexibly respond to market fluctuations.
Graded Profit-Loss Ratio: Grade A signals aim for a profit-loss ratio of 1:2.5 or above, Grade B signals aim for a profit-loss ratio of 1:2 or above.
Flexible Time Control
Trading Time Window: Customize trading hours to avoid inactive periods.
Weekend Mode: Automatically detect weekends and suspend trading to mitigate holiday risks.
Opening and Closing Market Avoidance: Avoid periods of high market volatility to reduce trading risk.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
485%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
60
19%
384
28%
58%
1.38
121.43
USD
USD
23%
1:500