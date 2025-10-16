SignauxSections
Ahmed Saeed Khattab Nofal

KH Group

Ahmed Saeed Khattab Nofal
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 1 001%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
349
Bénéfice trades:
330 (94.55%)
Perte trades:
19 (5.44%)
Meilleure transaction:
21.72 USD
Pire transaction:
-18.14 USD
Bénéfice brut:
611.27 USD (5 982 996 pips)
Perte brute:
-110.98 USD (1 107 635 pips)
Gains consécutifs maximales:
73 (168.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
168.95 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.14%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
267
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
16.07
Longs trades:
18 (5.16%)
Courts trades:
331 (94.84%)
Facteur de profit:
5.51
Rendement attendu:
1.43 USD
Bénéfice moyen:
1.85 USD
Perte moyenne:
-5.84 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-18.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
1 000.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
31.13 USD (8.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.98% (31.13 USD)
Par fonds propres:
2.20% (11.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 348
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 500
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 4.9M
USDJPY 4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.72 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 73
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +168.95 USD
Perte consécutive maximale: -18.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
Tickmill-Live04
0.45 × 173
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.64 × 582
Tickmill-Live
0.70 × 372
ICMarketsSC-Live23
0.75 × 4
ICMarkets-Live07
0.89 × 177
ICMarkets-Live12
1.05 × 38
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.23 × 35
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 38
16 plus...
Aucun avis
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.