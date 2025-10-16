SignauxSections
Yi Zhang

Xauusd trader

Yi Zhang
0 avis
321 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 -1%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 832
Bénéfice trades:
2 370 (40.63%)
Perte trades:
3 462 (59.36%)
Meilleure transaction:
1 835.37 USD
Pire transaction:
-1 405.56 USD
Bénéfice brut:
77 658.61 USD (11 989 973 pips)
Perte brute:
-72 882.92 USD (9 963 340 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (1 657.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 721.91 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.73%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
4 962 (85.08%)
Courts trades:
870 (14.92%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
32.77 USD
Perte moyenne:
-21.05 USD
Pertes consécutives maximales:
48 (-171.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 030.80 USD (15)
Croissance mensuelle:
203.89%
Prévision annuelle:
2 473.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
159.89 USD
Maximal:
10 551.63 USD (76.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.33% (5 301.81 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4998
BTCUSD 272
AUDNZD 191
XAGUSD 96
XAUEUR 44
CHINA50 39
USDCNH 35
XBRUSD 30
XTIUSD 22
ETHUSD 13
TSLA.NAS 12
NVDA.NAS 11
AAPL.NAS 9
RIVN.NAS 9
XNGUSD 8
USDHKD 6
GBPUSD 5
EURUSD 4
SQ.NYSE 3
AMD.NAS 3
AY.NAS 2
AFRM.NAS 2
CHTR.NAS 2
ASML.AMS 2
GME.NYSE 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
US30 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
RUN.NAS 1
DXY_U5 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8.8K
BTCUSD -157
AUDNZD 2K
XAGUSD -935
XAUEUR -1.4K
CHINA50 -102
USDCNH 150
XBRUSD 514
XTIUSD -505
ETHUSD -14
TSLA.NAS 25
NVDA.NAS 21
AAPL.NAS -8
RIVN.NAS -8
XNGUSD -2.6K
USDHKD -103
GBPUSD -263
EURUSD -513
SQ.NYSE 1
AMD.NAS -3
AY.NAS 0
AFRM.NAS 0
CHTR.NAS 3
ASML.AMS 27
GME.NYSE 0
USDCAD 15
NZDUSD -98
GBPCHF 244
USDCHF -101
US30 -100
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY -1
RUN.NAS 0
DXY_U5 -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 599K
BTCUSD 1.2M
AUDNZD 11K
XAGUSD -8.7K
XAUEUR -11K
CHINA50 -98K
USDCNH 1.8K
XBRUSD 1.2K
XTIUSD -2.4K
ETHUSD -35K
TSLA.NAS 25K
NVDA.NAS 14K
AAPL.NAS -16K
RIVN.NAS -12K
XNGUSD -3.2K
USDHKD -2.3K
GBPUSD -1.6K
EURUSD -2.7K
SQ.NYSE 4.1K
AMD.NAS -5.5K
AY.NAS 270
AFRM.NAS -829
CHTR.NAS 3.2K
ASML.AMS 289K
GME.NYSE 1.3K
USDCAD 176
NZDUSD -197
GBPCHF 463
USDCHF -485
US30 -100K
EURJPY 79
GBPJPY 76
USDJPY -75
RUN.NAS -1.8K
DXY_U5 -27
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 835.37 USD
Pire transaction: -1 406 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +1 657.83 USD
Perte consécutive maximale: -171.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GoMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 13
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
1.04 × 1466
ICMarketsEU-MT5-2
1.05 × 356
ICMarketsEU-MT5
1.27 × 1182
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
MatchTrade-LIVE
1.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 14384
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.68 × 47241
TradeMaxGlobal-Live
1.69 × 1107
EquitiBrokerageSC-Live
1.69 × 55
FocusMarkets-Real
1.83 × 338
RazeGlobalMarkets-Server
1.90 × 329
Darwinex-Live
2.06 × 260
JunoMarkets-Server
2.10 × 10
144 plus...
Aucun avis
2025.11.03 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 14:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.09% of days out of 2222 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 04:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
