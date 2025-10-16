SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PICRF
Jarot Priantara

PICRF

Jarot Priantara
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -28%
OctaFX-Real2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
63 (46.32%)
Perte trades:
73 (53.68%)
Meilleure transaction:
25.55 USD
Pire transaction:
-90.90 USD
Bénéfice brut:
458.15 USD (704 548 pips)
Perte brute:
-553.24 USD (798 529 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (44.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.66 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
21.73%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
97 (71.32%)
Courts trades:
39 (28.68%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.70 USD
Bénéfice moyen:
7.27 USD
Perte moyenne:
-7.58 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-23.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.34 USD (7)
Croissance mensuelle:
-33.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
150.65 USD
Maximal:
229.66 USD (50.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.33% (229.66 USD)
Par fonds propres:
10.29% (32.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 57
BTCUSD 26
EURJPY 10
GBPUSD 8
USDJPY 6
ETHUSD 6
XRPUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 3
EURGBP 2
NAS100 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -92
BTCUSD -7
EURJPY 26
GBPUSD 48
USDJPY 10
ETHUSD -8
XRPUSD -103
GBPAUD 7
XAGUSD -3
EURGBP 2
NAS100 -16
NZDUSD 19
GBPJPY 21
AUDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.2K
BTCUSD -65K
EURJPY 3.3K
GBPUSD 3.5K
USDJPY 472
ETHUSD -8.4K
XRPUSD -21K
GBPAUD 1K
XAGUSD -60
EURGBP 259
NAS100 -1.6K
NZDUSD 969
GBPJPY 1.6K
AUDCAD -34
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.55 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +44.66 USD
Perte consécutive maximale: -23.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 318
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PICRF
30 USD par mois
-28%
0
0
USD
328
USD
8
0%
136
46%
100%
0.82
-0.70
USD
51%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.