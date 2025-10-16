SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PICYD
Jarot Priantara

PICYD

Jarot Priantara
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 19%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
64 (43.53%)
Perte trades:
83 (56.46%)
Meilleure transaction:
70.23 USD
Pire transaction:
-34.22 USD
Bénéfice brut:
622.84 USD (431 666 pips)
Perte brute:
-502.32 USD (941 972 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (35.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149.49 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
121 (82.31%)
Courts trades:
26 (17.69%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
9.73 USD
Perte moyenne:
-6.05 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-18.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.45 USD (2)
Croissance mensuelle:
23.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.65 USD
Maximal:
120.61 USD (29.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.61% (120.61 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 18
XRPUSD 18
NAS100 10
GBPUSD 6
EURJPY 5
ETHUSD 5
USDJPY 3
EURUSD 3
XAGUSD 3
USDCHF 2
GBPAUD 2
NZDUSD 2
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 201
BTCUSD -53
XRPUSD -53
NAS100 12
GBPUSD 0
EURJPY 3
ETHUSD 1
USDJPY 11
EURUSD -11
XAGUSD -5
USDCHF 0
GBPAUD 5
NZDUSD 7
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
BTCUSD -525K
XRPUSD -10K
NAS100 1.4K
GBPUSD -31
EURJPY 418
ETHUSD 1.4K
USDJPY 1.6K
EURUSD -772
XAGUSD -108
USDCHF -7
GBPAUD 784
NZDUSD 407
EURCAD 175
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.23 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +35.97 USD
Perte consécutive maximale: -18.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 plus...
Aucun avis
2025.10.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
