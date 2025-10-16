SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PICON
Jarot Priantara

PICON

Jarot Priantara
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -100%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
107 (69.03%)
Perte trades:
48 (30.97%)
Meilleure transaction:
32.31 USD
Pire transaction:
-110.51 USD
Bénéfice brut:
1 015.67 USD (1 132 426 pips)
Perte brute:
-959.59 USD (1 602 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (161.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
161.57 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
43.23%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.14
Longs trades:
139 (89.68%)
Courts trades:
16 (10.32%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
9.49 USD
Perte moyenne:
-19.99 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-403.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-403.42 USD (7)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
265.15 USD
Maximal:
403.42 USD (78.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (376.20 USD)
Par fonds propres:
18.37% (114.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 68
BTCUSD 23
XRPUSD 19
NAS100 7
EURJPY 6
ETHUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
GBPJPY 3
USDJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 1
ETCUSD 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 411
BTCUSD -46
XRPUSD -322
NAS100 -14
EURJPY 8
ETHUSD 21
GBPAUD 0
XAGUSD -8
GBPUSD 15
EURUSD -6
GBPJPY -12
USDJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 0
ETCUSD 0
NZDUSD 2
EURAUD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
BTCUSD -464K
XRPUSD -64K
NAS100 -2.4K
EURJPY 1.2K
ETHUSD 21K
GBPAUD 35
XAGUSD -166
GBPUSD 1.5K
EURUSD -606
GBPJPY -1.4K
USDJPY 266
USDCHF 200
EURGBP 2
ETCUSD -175
NZDUSD 221
EURAUD 503
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.31 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +161.57 USD
Perte consécutive maximale: -403.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
Aucun avis
2025.10.16 05:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.