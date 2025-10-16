- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
270
Bénéfice trades:
150 (55.55%)
Perte trades:
120 (44.44%)
Meilleure transaction:
72.62 USD
Pire transaction:
-240.00 USD
Bénéfice brut:
783.36 USD (1 188 095 pips)
Perte brute:
-975.25 USD (1 821 150 pips)
Gains consécutifs maximales:
87 (256.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
256.88 USD (87)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.04%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
132 (48.89%)
Courts trades:
138 (51.11%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.71 USD
Bénéfice moyen:
5.22 USD
Perte moyenne:
-8.13 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-221.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-374.08 USD (2)
Croissance mensuelle:
20.90%
Prévision annuelle:
253.55%
Algo trading:
49%
Prélèvement par solde:
Absolu:
378.72 USD
Maximal:
416.76 USD (40.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.62% (416.76 USD)
Par fonds propres:
11.22% (129.12 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|AUDNZD
|75
|EURGBP
|52
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-147
|AUDNZD
|49
|EURGBP
|67
|XAUUSD
|191
|EURUSD
|-352
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-825K
|AUDNZD
|6.9K
|EURGBP
|4.9K
|XAUUSD
|181K
|EURUSD
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +72.62 USD
Pire transaction: -240 USD
Gains consécutifs maximales: 87
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +256.88 USD
Perte consécutive maximale: -221.28 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 7
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 101
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.08 × 371
|
PUPrime-Live
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 217
21 plus...
Dieu de l'Or (Gold God) - Stratégie à taux de réussite élevé spécialisée dans le trading de l'Or (XAUUSD) ! Nous utilisons une combinaison unique de systèmes de trading tendanciel et contraire avec un contrôle strict des risques, poursuivant des rendements stables. Des points d'entrée précis et des paramètres de stop-loss scientifiques vous aideront à profiter régulièrement sur le marché de l'or !
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-22%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
85
49%
270
55%
100%
0.80
-0.71
USD
USD
44%
1:200