Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dieu de l'Or (Gold God) - Stratégie à taux de réussite élevé spécialisée dans le trading de l'Or (XAUUSD) ! Nous utilisons une combinaison unique de systèmes de trading tendanciel et contraire avec un contrôle strict des risques, poursuivant des rendements stables. Des points d'entrée précis et des paramètres de stop-loss scientifiques vous aideront à profiter régulièrement sur le marché de l'or !

