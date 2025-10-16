SignauxSections
Takeshi Shibata

AdapTrade

Takeshi Shibata
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
AxioryAsia-06Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
161
Bénéfice trades:
158 (98.13%)
Perte trades:
3 (1.86%)
Meilleure transaction:
943.00 JPY
Pire transaction:
-358.00 JPY
Bénéfice brut:
6 761.00 JPY (7 811 pips)
Perte brute:
-562.00 JPY (551 pips)
Gains consécutifs maximales:
100 (4 671.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
4 671.00 JPY (100)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.09%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
17.32
Longs trades:
161 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
12.03
Rendement attendu:
38.50 JPY
Bénéfice moyen:
42.79 JPY
Perte moyenne:
-187.33 JPY
Pertes consécutives maximales:
1 (-358.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-358.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
3.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
358.00 JPY (0.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.34% (358.00 JPY)
Par fonds propres:
1.95% (2 072.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 54
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 7.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +943.00 JPY
Pire transaction: -358 JPY
Gains consécutifs maximales: 100
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 671.00 JPY
Perte consécutive maximale: -358.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AxioryAsia-06Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real18
0.91 × 114
FBS-Real-8
3.21 × 19
This EA utilizes an adaptive indicator for a long-only strategy.

It is optimized for ranging markets, seeking returns from both short-term settlements and swap interest.

Aucun avis
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 00:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AdapTrade
30 USD par mois
6%
0
0
USD
106K
JPY
8
100%
161
98%
100%
12.03
38.50
JPY
2%
1:400
Copier

