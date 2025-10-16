- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
13 (86.66%)
Perte trades:
2 (13.33%)
Meilleure transaction:
133 331.00 VND
Pire transaction:
-92 580.00 VND
Bénéfice brut:
471 329.00 VND (17 711 pips)
Perte brute:
-102 203.00 VND (3 829 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (413 802.00 VND)
Bénéfice consécutif maximal:
413 802.00 VND (12)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
16.49%
Charge de dépôt maximale:
44.00%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
3.99
Longs trades:
9 (60.00%)
Courts trades:
6 (40.00%)
Facteur de profit:
4.61
Rendement attendu:
24 608.40 VND
Bénéfice moyen:
36 256.08 VND
Perte moyenne:
-51 101.50 VND
Pertes consécutives maximales:
1 (-92 580.00 VND)
Perte consécutive maximale:
-92 580.00 VND (1)
Croissance mensuelle:
36.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35 053.00 VND
Maximal:
92 580.00 VND (8.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.75% (92 580.00 VND)
Par fonds propres:
5.06% (68 161.00 VND)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|369K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +133 331.00 VND
Pire transaction: -92 580 VND
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +413 802.00 VND
Perte consécutive maximale: -92 580.00 VND
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
37%
0
0
USD
USD
1.4M
VND
VND
1
0%
15
86%
16%
4.61
24 608.40
VND
VND
9%
1:400