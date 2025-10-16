SignauxSections
Nguyen Viet

QKoNTrade

Nguyen Viet
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
Exness-MT5Real39
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
13 (86.66%)
Perte trades:
2 (13.33%)
Meilleure transaction:
133 331.00 VND
Pire transaction:
-92 580.00 VND
Bénéfice brut:
471 329.00 VND (17 711 pips)
Perte brute:
-102 203.00 VND (3 829 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (413 802.00 VND)
Bénéfice consécutif maximal:
413 802.00 VND (12)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
16.49%
Charge de dépôt maximale:
44.00%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
3.99
Longs trades:
9 (60.00%)
Courts trades:
6 (40.00%)
Facteur de profit:
4.61
Rendement attendu:
24 608.40 VND
Bénéfice moyen:
36 256.08 VND
Perte moyenne:
-51 101.50 VND
Pertes consécutives maximales:
1 (-92 580.00 VND)
Perte consécutive maximale:
-92 580.00 VND (1)
Croissance mensuelle:
36.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35 053.00 VND
Maximal:
92 580.00 VND (8.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.75% (92 580.00 VND)
Par fonds propres:
5.06% (68 161.00 VND)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 369K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +133 331.00 VND
Pire transaction: -92 580 VND
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +413 802.00 VND
Perte consécutive maximale: -92 580.00 VND

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.16 00:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
