Jose Miguel Carrion

CTPDRAGON

Jose Miguel Carrion
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
367 (84.75%)
Perte trades:
66 (15.24%)
Meilleure transaction:
112.95 USD
Pire transaction:
-184.14 USD
Bénéfice brut:
2 050.17 USD (133 331 pips)
Perte brute:
-1 611.71 USD (116 367 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (69.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
713.85 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
157 (36.26%)
Courts trades:
276 (63.74%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.01 USD
Bénéfice moyen:
5.59 USD
Perte moyenne:
-24.42 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-267.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 019.37 USD (7)
Croissance mensuelle:
-93.93%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
687.60 USD
Maximal:
1 268.65 USD (117.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 135
EURUSDr 123
USDJPYr 116
GBPJPYr 40
EURAUDr 9
JPN225 7
EURJPYr 3
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +112.95 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +69.58 USD
Perte consécutive maximale: -267.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Extrategia de scalping en el XAUUSD
Aucun avis
2025.10.15 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
