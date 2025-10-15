SignauxSections
Alex Da Silva Moraes

PraxisFunds

Alex Da Silva Moraes
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
92 (60.52%)
Perte trades:
60 (39.47%)
Meilleure transaction:
20.29 USD
Pire transaction:
-13.51 USD
Bénéfice brut:
277.50 USD (27 714 pips)
Perte brute:
-52.60 USD (5 148 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (142.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
142.71 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.63%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
158
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
11.73
Longs trades:
125 (82.24%)
Courts trades:
27 (17.76%)
Facteur de profit:
5.28
Rendement attendu:
1.48 USD
Bénéfice moyen:
3.02 USD
Perte moyenne:
-0.88 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-2.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.17 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19.17 USD (0.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.29% (19.17 USD)
Par fonds propres:
0.21% (16.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 54
EURUSD.s 37
AUDCAD.s 34
EURGBP.s 27
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 213
EURUSD.s 14
AUDCAD.s 1
EURGBP.s -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 21K
EURUSD.s 1.4K
AUDCAD.s 82
EURGBP.s -178
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.29 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +142.71 USD
Perte consécutive maximale: -2.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.15 21:37
Share of trading days is too low
2025.10.15 20:27
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 10% of days out of the 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.