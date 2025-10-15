SignauxSections
Cliente Wglausson

0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
0%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
48 (78.68%)
Perte trades:
13 (21.31%)
Meilleure transaction:
4.84 USD
Pire transaction:
-21.54 USD
Bénéfice brut:
49.05 USD (5 865 pips)
Perte brute:
-86.39 USD (10 158 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (11.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.77 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
57 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
32 (52.46%)
Courts trades:
29 (47.54%)
Facteur de profit:
0.57
Rendement attendu:
-0.61 USD
Bénéfice moyen:
1.02 USD
Perte moyenne:
-6.65 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-66.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.47 USD
Maximal:
69.47 USD (8.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD.s 36
AUDCAD.s 13
AUDNZD.s 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD.s -46
AUDCAD.s 6
AUDNZD.s 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD.s -5.4K
AUDCAD.s 769
AUDNZD.s 375
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.84 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +11.47 USD
Perte consécutive maximale: -66.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.15 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
