SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Bravo 1
Willorage Madhawa Gayashan

Bravo 1

Willorage Madhawa Gayashan
0 avis
64 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
81 (64.28%)
Perte trades:
45 (35.71%)
Meilleure transaction:
4.77 USD
Pire transaction:
-10.31 USD
Bénéfice brut:
117.46 USD (11 816 pips)
Perte brute:
-176.98 USD (15 866 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (31.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.35 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
80 (63.49%)
Courts trades:
46 (36.51%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-0.47 USD
Bénéfice moyen:
1.45 USD
Perte moyenne:
-3.93 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-26.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.12 USD (8)
Croissance mensuelle:
-5.31%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
60.36 USD
Maximal:
84.59 USD (68.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 32
AUDUSD 24
EURUSD 16
GBPUSD 12
USDCHF 12
EURGBP 8
USDJPY 8
XAUUSD 6
GBPJPY 4
CHFJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -28
AUDUSD 31
EURUSD -18
GBPUSD -5
USDCHF 13
EURGBP -40
USDJPY -3
XAUUSD -24
GBPJPY 14
CHFJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -3.6K
AUDUSD 1.9K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -430
USDCHF 1.1K
EURGBP -1.4K
USDJPY -356
XAUUSD -2.3K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 148
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.77 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +31.86 USD
Perte consécutive maximale: -26.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 10075
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.98 × 926
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.06 × 157
132 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Scalping 
100% Automated

Low Drawdown

Aucun avis
2025.10.15 17:17
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.9% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire