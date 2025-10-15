SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / KEvanjj1688
Jian Ke

KEvanjj1688

Jian Ke
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 125%
ECMarkets-Live05
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 483
Bénéfice trades:
1 046 (70.53%)
Perte trades:
437 (29.47%)
Meilleure transaction:
149.56 USD
Pire transaction:
-245.62 USD
Bénéfice brut:
5 274.52 USD (280 723 pips)
Perte brute:
-3 469.21 USD (216 211 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (205.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
205.06 USD (69)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.77%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
205
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.56
Longs trades:
686 (46.26%)
Courts trades:
797 (53.74%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
5.04 USD
Perte moyenne:
-7.94 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-274.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-600.51 USD (4)
Croissance mensuelle:
28.80%
Prévision annuelle:
349.40%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
241.79 USD
Maximal:
705.12 USD (48.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.19% (705.12 USD)
Par fonds propres:
7.95% (295.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 95
EURAUD 93
EURNZD 90
USDJPY 83
EURJPY 77
GBPUSD 70
GBPCAD 64
AUDJPY 63
CADJPY 62
EURUSD 62
GBPAUD 62
USDCHF 61
EURCAD 61
NZDUSD 51
NZDJPY 48
AUDUSD 45
CHFJPY 42
USDCAD 39
AUDCAD 38
NZDCAD 38
XAUUSD 35
GBPJPY 35
EURGBP 29
NZDCHF 28
AUDCHF 25
CADCHF 24
AUDNZD 24
EURCHF 21
GBPCHF 18
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 110
EURAUD 244
EURNZD 138
USDJPY 152
EURJPY -129
GBPUSD 124
GBPCAD 214
AUDJPY 96
CADJPY 179
EURUSD 135
GBPAUD 99
USDCHF 145
EURCAD 106
NZDUSD 78
NZDJPY 130
AUDUSD 76
CHFJPY 111
USDCAD 121
AUDCAD 70
NZDCAD 64
XAUUSD -16
GBPJPY 61
EURGBP 64
NZDCHF 67
AUDCHF 52
CADCHF 63
AUDNZD -796
EURCHF 18
GBPCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 217
EURAUD 6.7K
EURNZD 6K
USDJPY 2.9K
EURJPY -5.6K
GBPUSD 2.5K
GBPCAD 7.3K
AUDJPY 7.7K
CADJPY 4.2K
EURUSD 5.3K
GBPAUD 1.2K
USDCHF 4.3K
EURCAD 5.8K
NZDUSD 5.4K
NZDJPY 8.2K
AUDUSD 4.6K
CHFJPY -5.3K
USDCAD 52
AUDCAD 2.7K
NZDCAD 2.9K
XAUUSD 5.9K
GBPJPY 5.5K
EURGBP 3.5K
NZDCHF -521
AUDCHF 2.3K
CADCHF 894
AUDNZD -23K
EURCHF 1.5K
GBPCHF 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.56 USD
Pire transaction: -246 USD
Gains consécutifs maximales: 69
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +205.06 USD
Perte consécutive maximale: -274.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GoMarkets-Real 10
0.95 × 861
ECMarkets-Live06
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
首次在这个平台发布信号，此款信号运行在货币对上，没有黄金的大幅波动，运行信号指标开仓逻辑，已小手数开单，为求稳定的持续收益！多货币对的对冲逻辑可以有效的减少亏损。
Aucun avis
2025.10.15 14:07
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KEvanjj1688
99 USD par mois
125%
0
0
USD
3.7K
USD
16
99%
1 483
70%
100%
1.52
1.22
USD
48%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.