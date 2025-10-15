- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 483
Bénéfice trades:
1 046 (70.53%)
Perte trades:
437 (29.47%)
Meilleure transaction:
149.56 USD
Pire transaction:
-245.62 USD
Bénéfice brut:
5 274.52 USD (280 723 pips)
Perte brute:
-3 469.21 USD (216 211 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (205.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
205.06 USD (69)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.77%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
205
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.56
Longs trades:
686 (46.26%)
Courts trades:
797 (53.74%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
5.04 USD
Perte moyenne:
-7.94 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-274.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-600.51 USD (4)
Croissance mensuelle:
28.80%
Prévision annuelle:
349.40%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
241.79 USD
Maximal:
705.12 USD (48.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.19% (705.12 USD)
Par fonds propres:
7.95% (295.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|95
|EURAUD
|93
|EURNZD
|90
|USDJPY
|83
|EURJPY
|77
|GBPUSD
|70
|GBPCAD
|64
|AUDJPY
|63
|CADJPY
|62
|EURUSD
|62
|GBPAUD
|62
|USDCHF
|61
|EURCAD
|61
|NZDUSD
|51
|NZDJPY
|48
|AUDUSD
|45
|CHFJPY
|42
|USDCAD
|39
|AUDCAD
|38
|NZDCAD
|38
|XAUUSD
|35
|GBPJPY
|35
|EURGBP
|29
|NZDCHF
|28
|AUDCHF
|25
|CADCHF
|24
|AUDNZD
|24
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|18
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|110
|EURAUD
|244
|EURNZD
|138
|USDJPY
|152
|EURJPY
|-129
|GBPUSD
|124
|GBPCAD
|214
|AUDJPY
|96
|CADJPY
|179
|EURUSD
|135
|GBPAUD
|99
|USDCHF
|145
|EURCAD
|106
|NZDUSD
|78
|NZDJPY
|130
|AUDUSD
|76
|CHFJPY
|111
|USDCAD
|121
|AUDCAD
|70
|NZDCAD
|64
|XAUUSD
|-16
|GBPJPY
|61
|EURGBP
|64
|NZDCHF
|67
|AUDCHF
|52
|CADCHF
|63
|AUDNZD
|-796
|EURCHF
|18
|GBPCHF
|29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|217
|EURAUD
|6.7K
|EURNZD
|6K
|USDJPY
|2.9K
|EURJPY
|-5.6K
|GBPUSD
|2.5K
|GBPCAD
|7.3K
|AUDJPY
|7.7K
|CADJPY
|4.2K
|EURUSD
|5.3K
|GBPAUD
|1.2K
|USDCHF
|4.3K
|EURCAD
|5.8K
|NZDUSD
|5.4K
|NZDJPY
|8.2K
|AUDUSD
|4.6K
|CHFJPY
|-5.3K
|USDCAD
|52
|AUDCAD
|2.7K
|NZDCAD
|2.9K
|XAUUSD
|5.9K
|GBPJPY
|5.5K
|EURGBP
|3.5K
|NZDCHF
|-521
|AUDCHF
|2.3K
|CADCHF
|894
|AUDNZD
|-23K
|EURCHF
|1.5K
|GBPCHF
|2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +149.56 USD
Pire transaction: -246 USD
Gains consécutifs maximales: 69
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +205.06 USD
Perte consécutive maximale: -274.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
GoMarkets-Real 10
|0.95 × 861
ECMarkets-Live06
|1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
首次在这个平台发布信号，此款信号运行在货币对上，没有黄金的大幅波动，运行信号指标开仓逻辑，已小手数开单，为求稳定的持续收益！多货币对的对冲逻辑可以有效的减少亏损。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
99 USD par mois
125%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
16
99%
1 483
70%
100%
1.52
1.22
USD
USD
48%
1:500