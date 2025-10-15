SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Moe
Myint Win

Moe

Myint Win
0 avis
Fiabilité
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 85%
BDSwissGlobal-Server01
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
26 (54.16%)
Perte trades:
22 (45.83%)
Meilleure transaction:
276.02 USD
Pire transaction:
-47.42 USD
Bénéfice brut:
741.29 USD (75 644 pips)
Perte brute:
-210.09 USD (17 382 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (621.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
621.96 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.48%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.85
Longs trades:
16 (33.33%)
Courts trades:
32 (66.67%)
Facteur de profit:
3.53
Rendement attendu:
11.07 USD
Bénéfice moyen:
28.51 USD
Perte moyenne:
-9.55 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-63.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.02 USD (2)
Croissance mensuelle:
38.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
108.24 USD
Maximal:
109.42 USD (36.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.33% (109.42 USD)
Par fonds propres:
0.19% (1.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 27
USDJPY 6
USDCAD 5
CHFJPY 2
AUDJPY 1
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
CADCHF 1
CADJPY 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 561
USDJPY -13
USDCAD 5
CHFJPY -1
AUDJPY -21
GBPJPY 0
EURUSD 1
GBPAUD 10
CADCHF 1
CADJPY -5
USDCHF -7
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 61K
USDJPY -2.2K
USDCAD 656
CHFJPY -246
AUDJPY -581
GBPJPY 93
EURUSD 138
GBPAUD 146
CADCHF 56
CADJPY -709
USDCHF -622
GBPUSD 171
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +276.02 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +621.96 USD
Perte consécutive maximale: -63.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BDSwissGlobal-Server01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 8
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
BDSwissGlobal-Server01
0.50 × 12
MIEX-Live
5.86 × 14
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.15 14:07
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 4.21% of days out of the 878 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
80% of trades performed within 27 days. This comprises 3.08% of days out of the 878 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Moe
30 USD par mois
85%
0
0
USD
696
USD
126
0%
48
54%
100%
3.52
11.07
USD
36%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.