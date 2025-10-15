SignauxSections
Stay
Luca Laurienzo

Stay

Luca Laurienzo
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
42 (85.71%)
Perte trades:
7 (14.29%)
Meilleure transaction:
168.72 USD
Pire transaction:
-214.08 USD
Bénéfice brut:
714.93 USD (8 697 pips)
Perte brute:
-337.33 USD (4 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (52.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
379.22 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.12%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.76
Longs trades:
43 (87.76%)
Courts trades:
6 (12.24%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
7.71 USD
Bénéfice moyen:
17.02 USD
Perte moyenne:
-48.19 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-214.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-214.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
67.89%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.04 USD
Maximal:
214.08 USD (28.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.76% (214.08 USD)
Par fonds propres:
0.13% (1.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 35
CADJPY 3
AUDUSD 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
USDCHF 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 428
CADJPY -30
AUDUSD 3
AUDJPY 6
GBPUSD -20
EURAUD 7
AUDCHF 10
USDCHF -19
EURGBP 4
AUDNZD -18
GBPCAD 2
AUDCAD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4K
CADJPY -92
AUDUSD 80
AUDJPY 180
GBPUSD -495
EURAUD 197
AUDCHF 152
USDCHF -501
EURGBP 150
AUDNZD -393
GBPCAD 55
AUDCAD 69
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +168.72 USD
Pire transaction: -214 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +52.01 USD
Perte consécutive maximale: -214.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GoMarkets-Live
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live02
1.36 × 55
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
Multicross all-weather trading strategy
Aucun avis
2025.10.15 14:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
