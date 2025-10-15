LIVE ACCOUNT

System Overview:

The PIMFM IIIMOM strategy is a swing-to-trend hybrid methodology developed for XAUUSD on the 1-hour timeframe. It is engineered to identify medium-term directional moves within broader market trends by integrating momentum confirmation, volatility filtering, and structural zone alignment.

This approach focuses on capturing sustained swing movements that align with dominant market impulses, avoiding short-term fluctuations and noise. Using adaptive indicators, it confirms both trend strength and optimal entry timing, allowing for strategic pullback entries in sync with prevailing trend phases. The system is designed to generate high-quality, time-sensitive signals that support continuation or reversal opportunities within gold’s intraday-to-multiday trading cycles.

Original Trial SIGNAL:

PIMFM IIIMOM

Original demo phase completed — transitioned to live account operation.