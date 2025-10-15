SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CODED SIGNALS
Raphael Akinkunmi

CODED SIGNALS

Raphael Akinkunmi
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
29 (93.54%)
Perte trades:
2 (6.45%)
Meilleure transaction:
10.23 USD
Pire transaction:
-6.18 USD
Bénéfice brut:
60.80 USD (2 471 pips)
Perte brute:
-10.54 USD (409 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (31.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
8.13
Longs trades:
26 (83.87%)
Courts trades:
5 (16.13%)
Facteur de profit:
5.77
Rendement attendu:
1.62 USD
Bénéfice moyen:
2.10 USD
Perte moyenne:
-5.27 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-6.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.18 USD (1)
Croissance mensuelle:
50.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.18 USD (4.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 6
GBPUSD 4
CHFJPY 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 2
AUDCAD 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
AUDUSD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4
GBPUSD 16
CHFJPY 1
GBPJPY 11
NZDUSD 0
AUDJPY 1
USDCAD 0
EURJPY 3
AUDCAD 2
EURUSD 6
NZDCAD 0
AUDUSD 4
CADJPY 0
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 189
GBPUSD 530
CHFJPY 41
GBPJPY 545
NZDUSD -2
AUDJPY 57
USDCAD 11
EURJPY 165
AUDCAD 102
EURUSD 207
NZDCAD 1
AUDUSD 139
CADJPY 13
NZDJPY 64
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.23 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +31.00 USD
Perte consécutive maximale: -6.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-4
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 10
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 78
MYFX-US07-Live
0.00 × 23
TTCM-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 9
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 5
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live
0.00 × 4
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
SimpleFX-DemoUK
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 93
ICMarkets-Live08
0.11 × 9
ICMarkets-Live18
0.11 × 9
GoMarkets-Real 2
0.12 × 105
ViproMarkets-Live
0.14 × 22
Pepperstone-Edge03
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.20 × 5
ICMarkets-Live03
0.27 × 33
ICMarkets-Live16
0.33 × 9
.
Aucun avis
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
