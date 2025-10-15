SignauxSections
Ishak Loutfi

IshaksLiveBot

Ishak Loutfi
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
6 (60.00%)
Perte trades:
4 (40.00%)
Meilleure transaction:
21.78 USD
Pire transaction:
-103.78 USD
Bénéfice brut:
45.55 USD (2 834 pips)
Perte brute:
-120.47 USD (2 824 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (23.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.38 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
72 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.72
Longs trades:
8 (80.00%)
Courts trades:
2 (20.00%)
Facteur de profit:
0.38
Rendement attendu:
-7.49 USD
Bénéfice moyen:
7.59 USD
Perte moyenne:
-30.12 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-103.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-103.78 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.92 USD
Maximal:
103.78 USD (70.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCETH 6
XAUUSD 1
BTCLTC 1
BTCBCH 1
XAUEUR 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCETH 29
XAUUSD -1
BTCLTC 0
BTCBCH 1
XAUEUR -104
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCETH 1.7K
XAUUSD -115
BTCLTC 24
BTCBCH 208
XAUEUR -1.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
RoboForex-Pro
6.50 × 2
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 22
Aucun avis
2025.10.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.15 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 72 days
