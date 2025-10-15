- Croissance
Trades:
1 645
Bénéfice trades:
1 106 (67.23%)
Perte trades:
539 (32.77%)
Meilleure transaction:
52.19 USD
Pire transaction:
-84.60 USD
Bénéfice brut:
3 938.62 USD (348 872 pips)
Perte brute:
-3 091.51 USD (280 226 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (210.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
210.07 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.83%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.88
Longs trades:
1 182 (71.85%)
Courts trades:
463 (28.15%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-5.74 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-83.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-218.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
117.49%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
192.15 USD
Maximal:
218.46 USD (11.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.29% (218.43 USD)
Par fonds propres:
0.88% (4.21 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1645
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|847
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|69K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +52.19 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +210.07 USD
Perte consécutive maximale: -83.87 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
该 EA 使用相对强弱指数 (RSI) 指标、随机震荡指标 和布林线指标 进行剥头皮操作，以识别趋势 或反趋势 机会。作为一款多 货币对 EA，它可以扫描多个货币对以获取信号。
该 EA 具有多种功能，包括跟踪、风险管理、资金管理、限制模式 等。
一单一结，没有任何马丁加仓。
