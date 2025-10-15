SignauxSections
Xiang Guang Huang

Trend Gold

Xiang Guang Huang
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 117%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 645
Bénéfice trades:
1 106 (67.23%)
Perte trades:
539 (32.77%)
Meilleure transaction:
52.19 USD
Pire transaction:
-84.60 USD
Bénéfice brut:
3 938.62 USD (348 872 pips)
Perte brute:
-3 091.51 USD (280 226 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (210.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
210.07 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.83%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.88
Longs trades:
1 182 (71.85%)
Courts trades:
463 (28.15%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-5.74 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-83.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-218.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
117.49%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
192.15 USD
Maximal:
218.46 USD (11.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.29% (218.43 USD)
Par fonds propres:
0.88% (4.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1645
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 847
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.19 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +210.07 USD
Perte consécutive maximale: -83.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
该 EA 使用相对强弱指数 (RSI) 指标、随机震荡指标 布林线指标 进行剥头皮操作，以识别趋势 反趋势 机会。作为一款 货币对 EA，它可以扫描多个货币对以获取信号。

该 EA 具有多种功能，包括跟踪、风险管理、资金管理、限制模式 等。

一单一结，没有任何马丁加仓。

Aucun avis
2025.10.15 10:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 10:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.